Inde: Modi et Netanyahu affichent leur proximité et signent des accords

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son homologue indien Narendra Modi ont affiché lundi à New Delhi leur proximité par la signature d'accords et des signes d'estime mutuelle."Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle ère de nos relations", a déclaré M. Netanyahu lors d'une allocution conjointe dans la capitale indienne.Arrivé samedi, ce dernier effectue la première visite en Inde d'un chef de gouvernement israélien en quinze ans, actant le rapprochement entre les deux pays. Il rend la politesse à Narendra Modi qui avait été, en juillet, le premier dirigeant indien à se rendre dans l'État hébreu.Les deux hommes ont signé une série d'accords dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l'énergie renouvelable et la cyber-sécurité. Ils ont également promis de renforcer le commerce bilatéral et l'investissement.Le détail de ces accords n'était pas connu dans l'immédiat."Nos discussions aujourd'hui ont été marquées par une convergence visant à accélérer notre engagement et à intensifier notre partenariat", a jugé Narendra Modi.Benjamin Netanyahu est en Inde jusqu'à samedi à la tête d'une importante délégation commerciale pour renforcer les liens économiques, politiques et culturels avec le géant démographique d'Asie du Sud.Les deux leaders ont multiplié les démonstrations publiques d'affection, s'appelant "mon ami Bibi" ou "mon ami Narendra", n'hésitant pas à se serrer dans les bras.Israël est un gros fournisseur de matériel militaire pour New Delhi, avec environ un milliard de dollars d'équipements vendus chaque année.M. Netanyahu a remercié son hôte pour son "amitié exceptionnelle". Il a estimé que les relations entre les deux pays bénéficieraient "aux peuples indien et israélien, ainsi qu'à toute l'humanité"."Vous révolutionnez l'Inde, vous catapultez ce superbe État dans le futur et vous avez révolutionné la relation entre Israël et l'Inde", a-t-il lancé devant M. Modi.Le Premier ministre israélien se rendra par la suite à Bombay où il rencontrera des stars et des cadres de l'industrie cinématographique indienne.Il doit également participer à une cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Bombay durant lesquels un centre juif avait été pris d'assaut en 2008, faisant six morts dont un rabbin et son épouse.(©AFP / 15 janvier 2018 13h57)