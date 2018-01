Inde: Reliance annonce un bénéfice en hausse de 25% au 3T, porté par Jio

RELIANCE INDUSTRIES

Bombay - Le conglomérat indien Reliance Industries a battu les prévisions des analystes en annonçant une hausse de 25% de son bénéfice net consolidé au 3e trimestre, aidé par sa start-up telecom Jio devenue rentable en moins de 17 mois.L'entreprise, qui a son siège à Bombay et détenue par l'homme le plus riche d'Inde, le milliardaire Mukesh Ambani, a indiqué que son bénéfice net consolidé pour le trimestre finissant le 31 décembre est monté à 94,23 milliards de roupies (1,5 md USD) de 75,33 milliards de roupies un an auparavant.Selon un consensus d'analystes de l'agence financière Bloomberg, le bénéfice net consolidé était attendu à 84,96 milliards de roupies.Entretemps, Jio a annoncé un bénéfice de 5,04 milliards de roupies pour le trimestre sous revue."Le bon résultat de Jio témoigne de la solidité de cette industrie, de l'efficacité des méthodes pratiquées et de la justesse des stratégies", a indiqué M. Ambani dans un communiqué.Reliance a également précisé dans son communiqué que sa marge brute de raffinage était tombée à 11,6 dollars par baril de brut au cours du 3e trimestre contre 12 dollars un an plus tôt.Les marges de raffinage, à savoir le bénéfice tiré de chaque baril de brut, permet de mesurer la profitabilité de Reliance, l'un des plus gros raffineurs du monde.vm/amu-az/nas(©AFP / 19 janvier 2018 15h20)