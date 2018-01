Inde: TCS remporte un "contrat record" de 2 mds USD avec Transamerica

TATA CONSULTANCY SERVICES

Bombay - Le géant informatique indien Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé vendredi avoir conclu un contrat pour un montant record de plus de 2 milliards de dollars (1,67 md d'euros) avec Transamerica, une compagnie d'assurances basée aux Etats-Unis."L'accord multi-annuel représente un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars, représentant le plus gros contrat jamais signé par TCS à ce jour", se félicite TCS dans un communiqué.Le géant informatique indien indique qu'il proposera un emploi à l'ensemble des 2.200 salariés de Transamerica dans les différents postes et départements de la société, prévoyant d'accroître ses investissements aux Etats-Unis.L'accord intervient au lendemain de la publication d'un bénéfice en chute de près de 4% au troisième trimestre due à un recul de la demande des clients mondiaux dans les secteurs bancaires et financiers.vm/jta/tes/eb(©AFP / 12 janvier 2018 15h05)