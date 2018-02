Inde: forte croissance (7,2%) au dernier trimestre 2017

MOODY'S CORP.

New Delhi - La croissance de l'Inde s'est vigoureusement reprise en octobre-décembre, confirmant son rebond après plusieurs trimestres de ralentissement imputé à des mesures chocs du gouvernement.Selon des estimations officielles publiées mercredi, le PIB de ce pays de 1,25 milliard d'habitants a crû de 7,2% sur un an lors du troisième trimestre de l'exercice budgétaire en cours, qui s'étale du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.Cette progression poursuit le redressement amorcé en juillet-septembre (6,5% contre 5,7% sur avril-juin), qui mettait fin à plusieurs trimestres à la baisse.La dernière projection officielle de croissance augurait toutefois, pour l'intégralité de 2017-2018, d'un plus bas depuis l'arrivée au pouvoir des nationalistes hindous en 2014, à 6,5% (contre 7,1% en 2016-2017)."Des signes indiquent que l'économie indienne commence à se rétablir du coup de mou de la croissance attribué à l'impact négatif de la démonétisation entreprise en 2016 et des perturbations engendrées" par la mise en oeuvre chaotique d'une TVA harmonisée l'été dernier, note l'agence Moody's dans un communiqué.La reprise du pays reste cependant vulnérable, a récemment souligné la banque centrale. Les économistes s'inquiètent de la hausse des prix des denrées alimentaires conjointement à celle du pétrole, que l'Inde importe en masse pour répondre à ses immenses besoins énergétiques."Les chiffres du PIB et pour les infrastructures et la production industrielle ont enregistré une nette hausse qui s'accélérera davantage au cours des quatre prochains trimestres", a estimé Sujan Hajra, chef économiste à Anand Rathi Securities."Le pire pour l'économie indienne est derrière nous", a-t-il indiqué.L'Inde reste confrontée à la stagnation de l'investissement privé, notamment en raison notamment des difficultés d'emprunt auprès de banques tétanisées par des créances toxiques.Dans une volonté d'assainir le secteur, les autorités ont récemment lancé un massif plan de recapitalisation des établissements publics.Le Premier ministre Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014 en promettant de dynamiser la croissance indienne afin de faire son pays un poids lourd de l'économie mondiale.À l'heure où près d'un million de jeunes entrent chaque mois sur le marché du travail, les créations d'emplois sont une priorité pour le gouvernement nationaliste hindou, qui retournera normalement devant les urnes au printemps 2019.Début février, il a annoncé un budget mettant l'accent sur les zones rurales, où vivent deux Indiens sur trois. L'agriculture, qui représente environ 15% du PIB mais emploie la moitié de la population active, peine à suivre le train du changement.Le dernier rapport gouvernemental annuel sur l'état de l'économie projette une accélération de la croissance indienne sur l'exercice 2018-2019, à 7-7,5%.amd/stb(©AFP / 28 février 2018 13h21)