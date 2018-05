Inde: la police perquisitionne les locaux d'AirAsia et enquête sur son patron

New Delhi - La police indienne a perquisitionné mardi les locaux de la compagnie aérienne à bas coût AirAsia, dont le patron Tony Fernandes est accusé d'avoir obtenu illégalement des licences.Selon le Bureau central d'Investigation, M. Fernandes est soupçonné d'avoir fait du lobbying auprès de fonctionnaires indiens afin d'obtenir des faveurs pour sa compagnie."Nous avons déposé une plainte contre le patron d'AirAsia Tony Fernandes, ses collègues et des responsables du gouvernement pour obtention illégale de licences", a indiqué à l'AFP un responsable du Bureau, R.K. Gaur.Des policiers ont perquisitionné les locaux d'AirAsia dans les principales villes indiennes dans le cadre de cette enquête, a-t-il précisé.AirAsia nie toute infraction et travaille avec "toutes les autorités pour présenter les faits de manière correcte", a déclaré le directeur de la branche indienne de la compagnie, Shuva Mandal, dans un communiqué.Le patron de la compagnie est accusé d'avoir agi afin d'obtenir des assouplissements aux règlements de l'aviation en faveur d'AirAsia, selon l'agence de presse Press Trust of India (PTI).L'un de ces règlements stipule que les compagnies doivent avoir 5 ans d'expérience des vols domestiques et une flotte de 20 avions pour être autorisées à opérer à l'étranger.Outre M. Fernandes, l'enquête concerne le directeur d'AirAsia, un conseiller de l'aviation et un responsable du gouvernement, selon PTI.AirAsia et son partenaire local Tata Sons ont lancé des vols domestiques en Inde en 2014 avec des promotions visant à attirer des petits budgets.Le millionnaire Tony Fernandes, qui a travaillé dans le passé dans l'industrie musicale avec le Britannique Richard Branson, se positionne comme son alter ego asiatique.La compagnie connaît des difficultés depuis la démission en mai du PDG d'AirAsia India, Amar Abrol.La compagnie aérienne effectue actuellement des vols depuis Bangalore et New Delhi vers plusieurs destinations dont Goa, Jaipur et Kochi.(©AFP / 29 mai 2018 15h12)