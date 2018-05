Inde: une seconde adolescente violée, aspergée d'essence et brûlée

Une adolescente indienne luttait lundi pour sa vie après avoir été violée, aspergée d'essence et brûlée, a annoncé la police locale, seconde affaire de ce type en quelques jours dans ce pays d'Asie du Sud."La fille souffre de brûlures au premier degré sur 70% du corps", a déclaré à l'AFP Shailendra Barnwal, un responsable policier du district de Pakur dans l'État reculé du Jharkhand (est).Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation d'un jeune homme de 19 ans qui vit dans le même quartier que la victime de 17 ans. "Il a versé du kérosène sur la fille et l'a brûlée", a indiqué M. Barnwal.Cette attaque est survenue vendredi, le même jour et dans la même région d'un fait similaire qui a scandalisé l'opinion publique et où une victime de viol a trouvé la mort brûlée vive.Dans cette affaire retentissante, le principal suspect et le chef du village où les faits se sont produits ont été arrêtés dimanche et la famille de la victime de 16 ans placée sous protection spéciale de la police.La jeune fille du district de Chatra avait été enlevée de chez elle jeudi alors que sa famille assistait à un mariage et violée dans une forêt.Ses proches s'étaient alors plaints auprès du conseil des anciens du village qui avait ordonné vendredi à deux accusés d'effectuer cent abdominaux et de verser une amende de 50.000 roupies (750 dollars).Furieux devant cette sentence, les suspects auraient alors roué de coups les parents de la jeune fille et incendié leur maison avec cette dernière à l'intérieur.Ces drames interviennent à la suite de toute une série d'affaires de violences sexuelles en Inde, en dépit du durcissement des lois en la matière.Le gouvernement a récemment instauré la peine de mort pour les violeurs d'enfants de moins de 12 ans après le viol en réunion et le meurtre d'une fillette musulmane de 8 ans à Kathua, dans l'État du Jammu-et-Cachemire (nord), par des villageois hindous.Quelque 40.000 viols ont été signalés en Inde en 2016, mais leur nombre serait bien plus élevé en raison du silence entourant ces crimes dans une société qui reste très patriarcal.(©AFP / 07 mai 2018 09h23)