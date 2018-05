Inde: une troisième adolescente violée et brûlée vive en une semaine

Une troisième adolescente a été violée et brûlée vive en l'espace d'une semaine en Inde, des crimes qui remettent au premier plan le fléau des violences sexuelles dans cette société patriarcale où prévaut la culture du silence.Agée de 16 ans, la jeune fille est morte des suites des brûlures que lui a infligées un homme de 26 ans qu'elle menaçait de dénoncer à sa propre famille après qu'il l'eut violée chez elle, où elle était alors seule, dans le district de Sagar de l'Etat de Madhya Pradesh (centre), a déclaré vendredi la police."Nous avons arrêté les deux accusés. L'un d'eux est le cousin de la jeune fille qui a informé le principal suspect qu'elle était seule dans la maison", a dit à l'AFP le chef de la police du district de Sagar, Satyendra Kumar Shukla."Le principal accusé est marié et a un enfant", a-t-il ajouté.Deux autres cas similaires se sont produits il y a une semaine dans l'Etat de Jharkhand (nord-est) : une des jeunes filles violées est morte et la deuxième, âgée de 17 ans, est toujours entre la vie et la mort après avoir été aspergée d'essence et brûlée par un homme de 19 ans.La législation contre les agressions sexuelles ne cesse d'être renforcée depuis un viol collectif à New Delhi en 2012 qui avait choqué la planète.Le gouvernement indien a instauré le mois dernier la peine de mort pour les violeurs d'enfants de moins de 12 ans. Cette décision est intervenue à la suite du viol en réunion et du meurtre d'une fillette musulmane de huit ans à Kathua, dans l'Etat du Jammu-et-Cachemire (nord).Quelque 40.000 viols ont été signalés en Inde en 2016, mais leur nombre serait bien plus élevé en raison du silence entourant ces crimes.(©AFP / 11 mai 2018 16h47)