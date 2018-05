Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Neuchâtel, 15 mai 2018 (OFS) - En avril 2018, l'indice des prix à la production et à l'importation a progressé de 0,4% par rapport au mois précédent, atteignant 102,8 points (décembre 2015 = 100). Cette hausse s'explique essentiellement par celle des prix des produits pétroliers et des machines. Par rapport à avril 2017, le niveau des prix de l'offre totale des produits du pays et des produits importés a augmenté de 2,7%. Ces chiffres ont été établis par l'Office fédéral de la statistique (OFS).(Admin.ch / 15.05.2018 09h15)