Indonésie: Tumblr bloqué pour contenu pornographique

Jakarta - La plateforme de microblogage Tumblr a été bloquée en Indonésie en raison de contenu à caractère pornographique, a annoncé mardi un représentant du pays musulman le plus peuplé au monde, qui fait la chasse au matériel obscène.La société basée à New York n'a pas répondu à une lettre adressée en février par les autorités indonésiennes exigeant que le contenu à caractère pornographique soit retiré de la plateforme dans un délai de 48 heures.Le ministère des Technologies et de l'information a indiqué avoir reçu de multiples informations faisant état de contenu obscène sur cette plateforme qui héberge quelque 400 millions de blogs à travers le monde."Après avoir enquêté, nous avons découvert au moins 360 comptes Tumblr avec du contenu à caractère pornographique", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère, Noor Iza.Aucun représentant de Tumblr n'était disponisble dans l'immédiat pour réagir.Le blocage de la plateforme a été critiqué par des utilisateurs."Ces 360 comptes représentent moins de 1%" du nombre total d'utilisateurs, a protesté l'un deux sur le réseau social Twitter."C'est comme brûler une forêt entière pour tuer simplement un ver. Ils pourraient aussi bloquer Google", a-t-il ajouté.L'Indonésie a introduit en 2008 une législation sévère pour lutter contre la pornographie, qui réprime tout contenu jugé obscène.En 2014, les autorités indonésiennes ont bloqué le site de partage de vidéos Vimeo après l'avoir accusé d'héberger du contenu à caractère pornographique.Plus récemment, le géant américain du numérique Google a retiré de ses boutiques en ligne en Indonésie l'une des applications de rencontres pour homosexuels les plus utilisées au monde, Blued, à la demande des autorités.dsa/pb/bfi/nas(©AFP / 06 mars 2018 09h26)