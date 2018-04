Indonésie: au moins 15 morts dans l'incendie d'un puits de pétrole illégal

Banda Aceh (Indonésie) - Au moins 15 personnes ont péri et des dizaines ont été blessées dans l'incendie mercredi d'un puits de pétrole illégal dans l'ouest de l'Indonésie, ont annoncé les autorités de ce pays d'Asie du Sud-Est.Un déversement de pétrole a provoqué un énorme incendie en pleine nuit, vers 01H30 (18H30 GMT mardi), dans un quartier résidentiel de la province d'Aceh, à la pointe nord de l'île de Sumarta. Les pompiers continuaient de lutter contre les flammes en début d'après-midi.Le nombre de morts est passé de 10 à 15, a indiqué l'antenne locale de l'agence de gestion des catastrophes."Des gens étaient en train de creuser dans le puits quand soudain un incendie a éclaté, provoquant une explosion", a déclaré pour sa part un porte-parole de la police nationale, Setyo Wasisto.Environ 40 personnes "grièvement blessées" étaient soignées dans dans des hôpitaux de la région, a-t-il ajouté.Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient de gigantesques flammes s'élever dans le ciel au-dessus de maisons et de palmiers, en présence de curieux rassemblés près des lieux du drame.Des pompiers continuaient de déverser de l'eau pour tenter de venir à bout de l'incendie, avec l'aide d'employés de la compagnie pétrolière nationale Pertamina, équipés de matériel spécial pour ce genre d'incident.Aucune précision n'a été apportée dans l'immédiat sur la quantité de pétrole déversée et l'origine de l'incendie, qui pourrait avoir été provoqué par une cigarette restée allumée."Il y avait beaucoup de gens qui fumaient", a observé M. Wasisto."C'est un village où de nombreux habitants se bousculaient pour avoir du pétrole. Il y avait beaucoup de monde", a-t-il encore dit.L'est d'Aceh est doté de nombreux puits de pétrole exploités souvent en toute illégalité par des villageois. L'Indonésie abriterait des dizaines de milliers de puits de pétrole comme celui-ci. Des habitants cherchent de l'or noir aussi bien dans des puits abandonnés que récents pour le revendre à bas prix.Les incendies mortels lors d'activités illégales ou non ne sont pas rares en Indonésie, pays de 260 millions d'habitants où les règles de sécurité sont souvent inappliquées ou négligées.En octobre, 47 personnes avaient péri dans l'explosion d'une usine de feux d'artifices à la périphérie de Jakarta.En mars, le président Joko Widodo avait suspendu temporairement tous les projets de transport surélevés après une douzaine d'accidents qui ont fait cinq morts et des dizaines de blessés au cours des derniers mois, dans la course effrénée à la construction d'infrastructures avant les Jeux Asiatiques en août, événement auxquels participeront 45 pays.(©AFP / 25 avril 2018 07h43)