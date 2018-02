Indonésie: deux Européens arrêtés avec de la drogue à Bali

Un Allemand et un Britannique ont été interpellés avec de faibles quantités de drogues sur l'île touristique de Bali, en Indonésie, où l'un d'eux risque jusqu'à la peine de mort, ont annoncé jeudi les autorités.Agé de 56 ans, l'Allemand identifié par ses initiales, SKAR, a été arrêté le 26 janvier à son arrivée à l'aéroport international Ngurah Rai, en provenance de Doha. Des agents de la douane ont découvert dans l'un de ses bagages de l'héroïne, des amphétamines, de la morphine et des médicaments diazépam, ainsi que 1,21 gramme d'héroïne caché dans ses sous-vêtements, a précisé un responsable des services de l'immigration.Les agents ont également confisqué une bouteille blanche contenant 2,57 grammes d'amphétamines, 23 comprimés contenant de la morphine et 30 comprimés de diazépam dans un autre bagage. Pour tous les médicaments saisis, il n'avait pas d'ordonnance, ce qui est obligatoire dans ce pays d'Asie du Sud-Est.L'Allemand risque une sanction allant jusqu'à la peine de mort dans ce pays d'Asie du Sud-Est aux lois antidrogue parmi les plus sévères au monde.Deux jours plus tôt, les autorités ont arrêté un Britannique arrivé à Bali en provenance de Bangkok. Agé de 48 ans et identifié par ses initiales, ASH, il avait sur lui des médicaments diazépam -- utilisés aussi comme hypnotiques -- dont la dose excédait celle prescrite sur son ordonnance.Soupçonné d'avoir enfreint la législation indonésienne sur les psychotropes, il risque une peine allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ou une amende de jusqu'à 300 millions de roupies (18.000 euros).Des étrangers sont régulièrement interpellés en possession de drogue en arrivant à Bali, île tropicale connue pour ses plages de sable fin, qui attire chaque année des millions de touristes.(©AFP / 22 février 2018 10h54)