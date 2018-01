Indonésie: enquête sur l'accident à la Bourse de Jakarta

Les enquêteurs passaient au crible les indices mardi au milieu des débris dans l'immeuble abritant la Bourse de Jakarta, afin de déterminer les causes de l'accident au lendemain de l'effondrement d'une mezzanine, qui a fait 73 blessés, selon la police indonésienne.Parmi eux, une quarantaine d'étudiants qui se trouvaient sur la mezzanine avaient été projetés au rez-de-chaussée quand la structure s'est effondrée. Un périmètre de sécurité avait été établi autour de cet endroit."Si les enquêteurs concluent leurs travaux aujourd'hui (mardi), tout pourra être déblayé et l'endroit pourra être rouvert" au public dans cet immeuble de 32 étages, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police nationale, Setyo Wasisto."Certains locataires sont un peu prudents bien que la direction de l'immeuble leur ait dit que la sécurité était assurée. Les enquêteurs vont aussi vérifier l'autre mezzanine", a ajouté le porte-parole.Mardi, une minute de silence pour les blessés a été observée à la Bourse avant l'ouverture de la séance. L'effondrement spectaculaire de cette mezzanine n'a fait aucun mort.La police a réaffirmé qu'il s'agissait d'un accident et que cela n'avait rien à voir avec le terrorisme.Ce bâtiment avait été la cible d'un attentat en 2000 perpétré par des extrémistes islamistes. Au moins dix personnes avaient alors été tuées et des dizaines blessées par l'explosion d'un véhicule rempli d'explosifs.La Bourse de Jakarta est située dans un bâtiment abritant également les bureaux de la Banque mondiale.(©AFP / 16 janvier 2018 07h43)