Plusieurs milliers de musulmans indonésiens ont manifesté vendredi à Jakarta contre la décision controversée des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël et d'y déménager leur ambassade.Les manifestants se sont rassemblés dans un parc de la capitale, brandissant des drapeaux palestiniens et des banderoles hostiles à la décision du président américain Donald Trump.Plus tôt dans la journée, le président indonésien Joko Widodo a réitéré son soutien au peuple palestinien. "Avec le peuple indonésien, nous continuerons à lutter aux côtés des Palestiniens. La Palestine sera toujours au centre de la diplomatie de l'Indonésie", a-t-il déclaré.L'Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde, n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël.Le 6 décembre, le président Trump a provoqué la fureur des Palestiniens et de la plupart des pays musulmans en annonçant la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, rompant avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international. Le transfert de l'ambassade est prévu pour le 14 mai.(©AFP / 11 mai 2018 15h40)