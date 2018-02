Indonésie: un orang-outan retrouvé mort criblé de balles

Un orang-outan a été retrouvé mort criblé de 130 balles, dont plus de la moitié dans la tête, dans la partie indonésienne de Bornéo, a indiqué la police mercredi, après un autre récent incident similaire.Le singe mâle, qui présentait aussi des traces d'attaque à la machette, a été découvert par des villageois dans le district de Kutai sur l'île de Kalimantan, nom de la partie indonésienne de l'île Bornéo, partagée aussi par la Malaisie et Brunei."Nous n'avons jamais vu un aussi grand nombre de blessures par balles sur un orang-outan", a déclaré le chef de la police locale, Dedi Agustono, ajoutant que les auteurs de cet acte étaient recherchés.Cette affaire intervient une semaine après l'arrestation par la police de Kalimantan de deux Indonésiens soupçonnés d'avoir jeté dans une rivière le corps d'un orang-outan qu'ils avaient décapité après lui avoir tiré dessus.Les orangs-outans sur les îles de Sumatra et Bornéo sont une espèce en "danger critique" et proche de l'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).Ils sont un peu moins de 15.000 à Sumatra et environ 54.000 à Bornéo, d'après les estimations de l'UICN.Le déboisement et le développement des plantations de palmiers à huile entraînent la destruction de leur habitat dans la jungle, provoquant des conflits avec les humains quand les orangs-outans pénètrent dans des plantations ou des zones habitées. Les singes sont également recherchés par les trafiquants pour être revendus comme animaux de compagnie.(©AFP / 07 février 2018 11h26)