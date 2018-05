Indonésie: un poste de police attaqué, quatre assaillants tués (police)

Jakarta - Quatre assaillants ont été abattus mercredi par les forces de l'ordre après l'attaque d'un commissariat dans le nord-ouest de l'Indonésie, au cours de laquelle un policer a été tué, ont indiqué les autorités locales.Les assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans le portail du commissariat de Riau, sur l'île de Sumatra, avant de sortir du véhicule et d'attaquer des policiers avec des sabres, a précisé la police."Quatre hommes ont été abattus et l'un a pris la fuite", a déclaré un porte-parole de la police nationale, Setyo Wasisto, un bilan à la hausse par rapport à celui présenté auparavant par la police locale qui faisait état de trois suspects abattus.Deux policiers ont également été blessés dans cette attaque qui intervient après une série d'attentats suicide ces derniers jours à Surabaya, deuxième ville d'Indonésie sur l'île de Java, au cours desquelles 13 personnes ont été tuées et 13 assaillants ont péri.Une famille de cinq personnes incluant une fillette de huit ans avait commis lundi un attentat suicide contre un commissariat de police de Surabaya, et la veille, une autre famille comprenant des mineurs avait attaqué trois églises de cette ville. Les attaques de Surabaya, dans le pays musulman le plus peuplé au monde, ont été revendiquées par le groupe Etat islamique (EI).(©AFP / 16 mai 2018 04h39)