Inficon affiche des résultats convaincants au 1er trimestre

(développement après CP et commentaire d'analyste)Zurich (awp) - Inficon a enregistré au premier trimestre des résultats en progression et supérieurs aux attentes. Le fabricant d'instruments de mesure et d'inspection a confirmé vendredi ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours."Nous avons eu un bon début d'année", a commenté le directeur général Lukas Winkler lors d'une téléconférence dédiée aux chiffres du partiel. Le responsable s'est montré confiant pour le 2e trimestre, mais a relevé la difficulté d'évaluer le troisième partiel en raison d'incertitudes.A l'exception du secteur d'activités Security & Energy , où l'environnement continuera à être difficile, les autres divisions devraient dans les prochains mois continuer à progresser.De janvier à mars, le bénéfice opérationnel (Ebit) a bondi de 17,6% à 24,6 millions de dollars (23,9 millions de francs), tandis que la marge correspondante s'est inscrite à 22,2%. Le bénéfice net a presque augmenté de moitié (43,9%) à 18,7 millions, a précisé le groupe dans un communiqué.Le chiffre d'affaires s'est pour sa part inscrit à 110,7 millions de dollars, soit une hausse de 25,1% et une progression organique (hors effets de change) de 19,3% sur un an. Tous les secteurs ont contribué à cette performance, à l'exception de Security & Energy.Les résultats sont supérieurs au consensus AWP. Les analystes interrogés tablaient en moyenne sur des ventes de 101,3 millions, un Ebit de 20,7 millions et un bénéfice net de 16,3 millions.CONFIRMATION DES OBJECTIFSAu niveau des divisions, Semi & Vacuum Coating, la plus importante pour Inficon, a réalisé des ventes de 52,2 millions, une envolée de 29,0% en comparaison annuelle s'expliquant par la bonne santé du secteur des semi-conducteurs.Pour faire face à la demande, le groupe st-gallois s'efforce aussi d'augmenter ses capacités de production pour les panneaux dotés de diodes électroluminescentes organiques (Oled), l'une de ses spécialités.General Vacuum a aussi enregistré une amélioration de ses recettes, soit une hausse de 27,3% à 31 millions. Quant à Refrigeration, Air Conditioning & Automotive, elle a pris 13% à 20,8 millions.Pour l'ensemble de l'année, l'entreprise table sur des recettes d'environ 400 millions de dollars contre 373,6 millions en 2017, ainsi qu'une marge Ebit de plus de 19%. Les investissements dans la recherche et le développement devraient quant à eux rester élevée.Vontobel salue la solide performance d'Inficon mais souligne que malgré ce début en fanfare, le groupe "n'a que" confirmé ses objectifs annuels. "Cela implique que les ventes seront moins élevées dans les prochains trimestres en raison d'une éventuelle faiblesse dans le marché des Oled", suppute l'analyste Michael Foeth de Vontobel.Les investisseurs semblaient convaincus par la copie trimestrielle rendue. A 14h08, le titre prenait 2,8% à 618 francs, à contre-sens d'un marché élargi SPI en repli de 0,36%.lk/al(AWP / 20.04.2018 14h40)