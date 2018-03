Inficon voit son bénéfice net fortement progresser, dividende relevé à 20 CHF

Zurich (awp) - Inficon a enregistré une solide hausse des ventes au quatrième trimestre 2017, qui ont atteint un niveau sans précédent. La marge opérationnelle a également été améliorée. Le fabricant de capteurs a profité d'une solide demande pour la technologie OLED, a-t-il souligné mardi.Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net a progressé d'environ 48% à 59,5 mio USD. Les actionnaires se verront proposer un dividende de 20 CHF par titre, contre 16 CHF lors de l'exercice précédent. Cela représente un taux de reversement d'environ 86% du bénéfice.Le reste des chiffres clés est en ligne avec les résultats provisoires présentés mi-janvier. En 2017, les ventes ont progressé de 21% à 373,6 mio USD et l'Ebit d'environ 44% à 73,6 mio USD. La marge correspondante s'est améliorée de 3,2 point de pourcentage à 19,7%.Pour le dernier trimestre, les ventes ont bondi de 18% à 102,1 mio USD, portées par l'ensemble des activités et des régions. La croissance organique a atteint 16%. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 22% à 22,2 mio.Pour l'année en cours, la direction table sur des ventes de 400 mio USD et sur une marge opérationnelle supérieure à 19%.yr/gab/ol/rp(AWP / 13.03.2018 08h04)