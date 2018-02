Ingenico a rassuré en 2017 mais sa perspective 2018 déçoit

INGENICO

Paris - Le fabricant français de solutions de paiement Ingenico a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 5% pour 2017 à 256 millions d'euros, mais ses nouveaux objectifs pour l'exercice en cours ont déçu le marché.Pour 2018, le groupe dirigé par Philippe Lazare compte sur une progression de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) qui devrait s'établir entre 545 et 570 millions d'euros, contre 526 millions en 2017.Le premier semestre devrait être "relativement faible" mais sera "rattrapé par un second semestre plus dynamique", prévient-il dans un communiqué.A moyen terme, le groupe table sur une croissance annuelle à deux chiffres de son Ebitda jusqu'en 2020."En dépit de résultats 2017 rassurants et supérieurs aux attentes, la déception prédomine ce matin en raison d'une guidance 2018 très faible", notent les analystes de Invest Securities dans une note.Ingenico table sur une progression entre +5% et +8% de son Ebitda cette année, alors que les analystes espéraient une progression de 10%.En conséquence, le titre dévissait de 14,94% à 78,24 euros à 11H25 à la Bourse de Paris."2017 a été une année de succès" a néanmoins souligné le PDG du groupe Philippe Lazare au cours d'une conférence téléphonique, soulignant que le groupe avait dégagé une marge d'Ebitda de 21% supérieure à ce qui était anticipé.Sur l'exercice achevé, le chiffre d'affaires d'Ingenico a crû de 9% à 2,510 milliards d'euros et l'excédent brut d'exploitation de 10% à 526 millions d'euros.Cette performance ressort supérieure aux attentes des analystes interrogés par Factset sauf en ce qui concerne le bénéfice net, qui était attendu à 270 millions d'euros par le consensus.Pour 2020, le groupe s'est fixé un objectif d'Ebitda "supérieur à 700 millions d'euros à périmètre et changes constants".Pour ce faire, le groupe veut conserver sa position de leader sur tous ses segments de marché, étendre son accès direct aux marchands et mettre en place une nouvelle plateforme ouverte Android.Sur l'ensemble de l'année passée, la croissance organique du chiffre d'affaires a atteint 7%, avec une progression de 5% de l'activité terminaux et de 11% des services de paiement. L'activité "ePayment" affiche une progression de 11%.Le groupe a mis en place en 2017 une nouvelle organisation autour de la division "Retail", qui vend des terminaux et services de paiement aux commerçants, et un pôle "Banques et Acquéreurs" pour la gestion des paiements.- Développement des services de paiement -Le groupe, dont l'essentiel de l'activité il y a dix ans était constituée par la vente de terminaux, développe activement les services qui représentent à présent la moitié de ses ventes.Le groupe compte étendre l'offre de la société suédoise Bambora, une spécialiste des services de paiement électronique aux PME acquise l'an dernier, à tous ses marchés.Le groupe regarde "d'autres cibles possibles" d'acquisitions, selon son PDG, alors qu'il s'est fixé comme objectif de proposer une offre complète de paiements sur mobile, internet et en boutique.Sur le seul quatrième trimestre, Ingenico affiche un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 692 millions d'euros.Sur son principal marché, l'Europe et l'Afrique, il enregistre une progression de 11% en données comparables.L'activité en Asie Pacifique et le Moyen-Orient recule de 3% en chiffres publiés, mais progresse de 3% en comparable tirée essentiellement par la Chine.L'Amérique latine bondit de 27% avec un redressement du Brésil, tandis que l'Amérique du Nord progresse de 16% d'octobre à décembre.La dette du groupe a fortement augmenté l'an dernier à 1,471 milliard d'euros à la fin 2017, contre 126 millions un an plus tôt, essentiellement sous l'effet de l'acquisition de Bambora pur 1,5 milliard d'euros.Au titre de 2017, le groupe propose un dividende de 1,60 euro, contre 1,50 euro l'an passé.lgo/ef/nas(©AFP / 22 février 2018 10h01)