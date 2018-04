Ingenico: chiffre d'affaires 1T en baisse de 2% à 581 M EUR

INGENICO

EURONEXT

Paris - Le fabricant français de solutions de paiement Ingenico a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 581 millions d'euros au premier trimestre, mais il a maintenu mercredi ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année."En raison d'une base de comparaison élevée et de l'agenda de nos différents projets, la saisonnalité de 2018 se traduira par un premier semestre relativement faible, rattrapé par un second semestre plus dynamique", a précisé le groupe dans son communiqué.Selon la directrice financière d'Ingenico, Nathalie Lomon, la société enregistre une "baisse de 5%" en organique par rapport au premier trimestre 2017.Mais Ingenico anticipe toutefois un net redressement sur la suite de l'exercice 2018, et maintient donc ses prévisions pour l'année 2018 d'un excédent d'exploitation (Ebitda) compris entre 545 et 570 millions d'euros.Par secteur, c'est surtout l'activité Banque et acquéreurs (gestion des paiements) qui a enregistré une forte baisse au premier trimestre, avec un recul de son chiffre d'affaires de 20% en données publiées, à 280 millions d'euros.Ajusté de l'effet de ventes exceptionnelles du 1er trimestre 2017 en Europe (migration du parc de terminaux vers une nouvelle norme) et en Inde (programme de démonétisation), le retrait "n'est que de 1%", relève toutefois Ingenico.La société "maintient sa prévision d'une croissance du revenu faible" sur l'année pour cette activité, a indiqué Nathalie Lomon.L'activité Retail (ventes de terminaux de paiement et services de paiements aux commerçants) a de son côté enregistré une progression de 24% à données publiées, à 302 millions d'euros. Ingenico prévoit toujours une croissance "à deux chiffres" de cette activité sur l'ensemble de l'année 2018.L'activité bénéficie notamment de l'intégration de la société suédoise Bambora, une spécialiste des services de paiements électronique aux PME acquise l'an dernier.Bambora "délivre des performances en ligne avec nos attentes", a indiqué Nathalie Lomon. "Nous sommes vraiment en bonne voie pour générer les synergies que nous avions annoncées au moment de l'acquisition", soit un apport de "30 millions d'Ebitda net en 2020".Les prévisions d'Ingenico pour l'année 2018, publiées en février, avait déçu le marché, provoquant une baisse de l'action qui n'est pas remonté depuis. Ingenico a clôturé à 70,18 euros mercredi à la Bourse de Paris, contre environ 90 euros au début de l'année.lby/soe/pb(©AFP / 25 avril 2018 16h52)