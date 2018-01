Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA, est mort à 91 ans

Stockholm (awp/ats/afp) - Ingvar Kamprad, fondateur d'IKEA, est décédé samedi à l'âge de 91 ans, des suites d'une courte maladie, a indiqué le géant suédois de l'ameublement dans un communiqué. L'entrepreneur était l'un des hommes les plus riches du monde."Nous sommes profondément attristés par le décès d'Ingvar. Nous nous souviendrons de son implication et de son dévouement auprès de nombreuses personnes", a souligné le directeur général d'Inter Ikea, Torbjörn Lööf, cité dans le communiqué.Ingvar Kamprad était né en 1926 dans le Småland et avait fondé Ikea à 17 ans. Son empire emploie aujourd'hui 190'000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de 38 milliards d'euros (35,5 milliards de francs).ats/afp/rp(AWP / 28.01.2018 12h04)