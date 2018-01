Ingvar Kamprad, fondateur d'Ikea, est mort à 91 ans

Ingvar Kamprad, le fondateur du numéro un mondial de l'ameublement Ikea, est mort à 91 ans, a annoncé dimanche la branche suédoise du groupe sur son compte Twitter."Ingvar Kamprad est parti calmement chez lui dans le Småland (sud du pays). Il était né en 1926 dans le Småland et avait fondé Ikea à 17 ans", a écrit IKEA Suède. Son empire emploie aujourd'hui 190.000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de 38 milliards d'euros."Ingvar va être regretté et sa famille et les collaborateurs d'Ikea dans le monde se souviendront de lui chaleureusement", peut-on lire dans le tweet."C'était un entrepreneur unique qui a eu une grande importance pour l'économie suédoise", a réagi le Premier ministre suédois Stefan Löfvén auprès de l'agence suédoise TT."Il était aussi une source d'inspiration avec une grande force d'engagement au niveau international et aussi pour le terroir suédois", a-t-il ajouté.Fils de paysans, Kamprad est devenu l'un des hommes les plus riches du monde sur une simple promesse à laquelle ont cru des millions de consommateurs: "Une maison de rêve à des prix de rêve".Résidant en Suisse entre 1977 et 2014, il s'était mis en retrait depuis quelques années, laissant la place à ses trois fils.(©AFP / 28 janvier 2018 12h08)