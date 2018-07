Inondations en Birmanie: au moins cinq personnes tuées, des dizaines de milliers déplacées

Au moins cinq personnes ont été tuées et des dizaines de milliers déplacées après d'importantes inondations en Birmanie, a indiqué dimanche un responsable gouvernemental, alors que de fortes pluies continuaient à s'abattre sur le pays.De vastes zones agricoles et de nombreux villages sont submergés par les eaux qui atteignent les toits des maisons.Cinq personnes sont à ce stade portées disparues, mais ce bilan pourrait s'alourdir, a déclaré à l'AFP un responsable gouvernemental."Plus de 54.000 personnes ont été déplacées", a-t-il ajouté.163 camps ont été mis en place dans le centre, le sud et l'est du pays pour les accueillir."Au début, le niveau de l'eau n'était pas trop élevé et nous sommes restés chez nous. Puis, quand elle a commencé à envahir notre maison, nous avons fui sur une barque", a raconté à l'AFP Than Than Win, 43 ans, réfugié dans l'un des camps.Ces inondations surviennent alors qu'une mousson particulièrement intense frappe depuis plusieurs jours la région, provoquant des pluies torrentielles qui ont entraîné l'effondrement d'un barrage la semaine dernière au Laos, une catastrophe qui a fait des dizaines de morts et de disparus.La Birmanie est chaque année frappée par de graves inondations et les climatologues l'ont classée en 2015 en tête d'une liste mondiale des pays les plus touchés par les conditions météorologiques extrêmes.En 2015, plus de cent personnes avaient été tuées dans des inondations et des centaines de milliers d'autres avaient été déplacées à travers le pays.Quelque 138.000 personnes sont mortes en 2008 lors du passage du cyclone Nargis qui a ravagé une grande partie de la côte du pays.(©AFP / 29 juillet 2018 12h52)