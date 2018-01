Inondations et crues: la France et Paris ont les pieds dans l'eau

PSA PEUGEOT CITROEN

Paris - Le Rhin pourrait sortir de son lit, la Seine déborde à Paris, des champs inondés, des maisons les pieds dans l'eau: crues et inondations menaçaient mardi en France, contraignant les autorités à prendre des mesures notamment à Paris et Strasbourg (est).Vingt-six départements, dont Paris, ont été placés en vigilance orange pour risque de crues par Météo France, un niveau d'alerte appelant les habitants "à être très vigilants" face à des "phénomènes dangereux".A Paris, où la Seine a envahi les berges, le niveau devrait atteindre d'ici à la fin de la semaine un pic de 6,10 mètres, selon divers services de l'État. Mardi midi, le niveau a été mesuré à 4,90 m au pont d'Austerlitz, selon la mairie.En juin 2016, la crue avait atteint 6,10 mètres, son plus haut niveau depuis 30 ans dans la capitale, forçant le musée du Louvre à évacuer des oeuvres d'art et d'autres sites comme le musée d'Orsay à fermer.En prévision de la montée des eaux, les autorités ont annoncé la fermeture d'une ligne de RER mercredi dans la capitale, au moins jusqu'à vendredi.La maire de Paris, Anne Hidalgo a réuni mardi la "cellule de crise" de la Ville, avec les opérateurs concernés (eau, électricité, transports...).Mais davantage qu'à Paris, "c'est surtout en amont" et aval que les conséquences pourraient être plus dommageables, selon Jean-Marc Dolmière, adjoint au directeur de l'organisme de suivi des cours d'eau Vigicrues.Ailleurs en France, surtout dans l'est, les crues ont également provoqué des perturbations.Une crue "modérée" était en cours sur le Rhône en aval de Lyon (centre-est). Dans le nord-est, "les niveaux demeurent élevés sur de nombreux cours d'eau, en particulier sur la Meuse et le Rhin" et l'Ognon connaît également une crue "significative".Dans l'Est, la navigation sur le Rhin était arrêtée mardi, a indiqué la préfecture. Selon Vigicrues, la hauteur du Rhin était monté à 4,82 mètres, au niveau de la station hydrométrique de Kehl-Kronenhof, du côté allemand du Rhin juste en face de Strasbourg.La crue, provoquée par les pluies et la fonte des neiges, a contraint mardi les autorités à remplir un polder de 600 ha au sud de Strasbourg, pour retenir les eaux.A Sochaux, également dans l'Est, l'usine du constructeur automobile PSA devait rester à l'arrêt mardi après-midi à cause de l'inondation de l'un de ses sous-traitants locaux.Cet arrêt représente une perte de production de 900 véhicules et met environ 1.800 salariés au repos forcé, a expliqué à l'AFP Eric Peultier, secrétaire (FO) du comité d'établissement.Dans les Alpes, où les fortes précipitations se combinent à la fonte des neiges sur les massifs, plusieurs communes ont gardé leurs écoles fermées mardi.burs-jk-jg/mra(©AFP / 23 janvier 2018 19h48)