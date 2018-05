Inquiétude au Cambodge après la vente du "dernier journal indépendant" anglophone

Phnom Penh - Un journal présenté comme le dernier quotidien indépendant de langue anglaise du Cambodge, The Phnom Penh Post, a été vendu à un investisseur malaisien, suscitant l'inquiétude pour la pluralité de l'information dans le pays.L'homme d'affaires australiens Bill Clough, PDG de la société publiant le quotidien a annoncé samedi dans un communiqué que le journal avait été racheté par un investisseur malaisien identifié seulement sous le nom de "Sivakumar G".Le communiqué ne donne pas le montant de la vente mais décrit l'acquéreur comme "un homme de presse très respecté" qui a une "expérience journalistique et représente un groupe d'investissement solide de Malaisie".Selon une source proche du dossier, contactée par l'AFP, l'acheteur est le directeur de Asia PR, une agence de relations publiques basée à Kuala Lumpur, dont le site internet décrit son directeur, "Siva Kumar G", comme journaliste de formation.Le site indique par ailleurs que parmi les clients de l'agence figure le premier ministre cambodgien Hun Sen, dont le gouvernement est accusé de faire pression sur les médias indépendants, les ONG et ses adversaires politiques avant les élections législatives qui se tiendront en juillet.Un porte-parole de l'entreprise Asia PR s'est refusé à tout commentaire.Dans un communiqué, le nouveau propriétaire se dit déterminé à respecter l'héritage du quotidien tout en annonçant que des décisions seraient prises pour augmenter l'indépendance financière et éditoriale du journal.Cette vente, une surprise pour les salariés du titre, suscite l'inquiétude d'une partie des journalistes dans un pays qui a perdu l'an passé son autre principal journal anglophone.Le premier concurrent du Post, le Cambodia Daily, a en effet été contraint de fermer en raison d'un harcèlement des autorités, car il ne pouvait pas régler les arriérés d'impôts de 6,3 millions de dollars que lui avait soudain réclamé le pouvoir.Cette fermeture avait été annoncée le jour même de l'arrestation pour trahison du leader de l'opposition cambodgienne, Kem Sokha, alors que le Premier ministre Hun Sen est soupçonné de vouloir se débarrasser de ses opposants avant les élections de 2018."Le Post est vraiment le dernier quotidien qui publie de longs articles sur la corruption, l'exploitation forestière illégale et la politique", a décrit Abby Seiff, une journaliste indépendante basée au Cambodge, par ailleurs ancienne du Post."La communauté des journalistes est inquiète des implications de la vente. Nous sommes à deux mois des élections et il ne reste pas tellement de médias indépendants."(©AFP / 06 mai 2018 11h59)