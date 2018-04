Intel enregistre des résultats en forte hausse au 1er trimestre

INTEL

San Francisco - Le géant américain Intel a annoncé jeudi des résultats en forte hausse pour le 1er trimestre portés notamment par ses activités dans le traitement des données.Le bénéfice net a progressé de 50% à 4,5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 16,1 milliards de dollars (+9%) supérieur de plus d'un milliard de dollars aux attentes du marché.Le bénéfice par action est également très au-dessus des attentes à 0,93 dollar pour 0,72 escomptés.En conséquence, le titre décollait dans les échanges d'après-séance à Wall Street, prenant plus de 7% à 56,80 dollars vers 20h15 GMT."Après une année record en 2017, 2018 démarre sur les chapeaux de roues. Nos activités dans les ordinateurs continuent de se montrer solides et celles dans le traitement des données ont progressé de 25%, répondant pour près de la moitié du chiffre d'affaires au 1er trimestre", a souligné le PDG du groupe Brian Krzanich, cité dans le communiqué.jld/pb(©AFP / 26 avril 2018 20h20)