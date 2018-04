Intel enregistre des résultats en forte hausse au 1er trimestre

INTEL

San Francisco - Le géant américain Intel a annoncé jeudi des résultats en forte hausse pour le 1er trimestre portés notamment par ses activités dans le traitement des données.Le PDG du groupe Brian Krzanich a souligné lors d'une conférence avec les analystes après la publication des résultats qu'il s'agissait du "meilleur 1er trimestre jamais réalisé" par le groupe."Après une année record en 2017, 2018 démarre sur les chapeaux de roues. Nos activités dans les ordinateurs continuent de se montrer solides et celles dans le traitement des données ont progressé de 25%, répondant pour près de la moitié du chiffre d'affaires au 1er trimestre", a-t-il indiqué."Nous voyons une demande sans cesse croissante pour des outils informatiques performants emmenée par les besoins grandissants de traiter, d'analyser et de stocker des données", a-t-il ajouté.Selon M. Krzanich, cette évolution profite aux choix effectués par Intel de développer ses activités au-delà des simples microprocesseurs informatiques pour les étendre aux objets connectés, aux véhicules autonomes et à l'intelligence artificielle.Selon lui, Intel se développe également rapidement et prend une position majeure dans le secteur de la 5G, l'internet mobile ultra-rapide, dont les premières applications commerciales doivent apparaître l'an prochain.Intel, qui fête cette année ses 50 ans d'existence, est considéré comme l'un des groupes pionniers de l'informatique moderne.Sur les trois premiers mois de l'année, le bénéfice net a progressé de 50% à 4,5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 16,1 milliards de dollars (+9%) supérieur de plus d'un milliard de dollars aux attentes du marché.Le bénéfice par action est également très au-dessus des attentes à 0,93 dollar pour 0,72 escomptés.Intel a également relevé ses prévisions pour l'année et projette désormais un chiffre d'affaires de 67,5 milliards de dollars, soit 2,5 milliards de plus qu'anticipé auparavant.Pour le 2e trimestre, il prévoit un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars contre 15,5 milliards attendus par les analystes et un bénéfice par action de 0,85 dollar pour 0,81 attendus.En conséquence, le titre décollait dans les échanges d'après-séance à Wall Street, prenant près de 6% à 56,16 dollars vers 22H20 GMT.Par principaux secteurs d'activité, les produits liés aux ordinateurs ont dégagé un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars (+3%) et ceux liés aux traitement des données de 7,5 milliards.Intel avait connu un début d'année difficile après la révélation de failles dans certains de ses microprocesseurs qui rendaient les ordinateurs qu'ils équipaient susceptibles d'être piratés.jld/faa(©AFP / 26 avril 2018 23h10)