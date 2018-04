Intelligence artificielle: l'Inserm s'associe avec la start-up française Owkin

ACTELION

Paris - L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a annoncé mercredi un partenariat avec la jeune société française Owkin, spécialisée dans l'intelligence artificielle, dans le but d'explorer de nouvelles pistes de recherche médicale et clinique.La nouvelle plateforme d'Owkin dans l'intelligence artificielle, Socrates, va ainsi avoir accès aux données de santé massives produites ou utilisés par l'Inserm, que ce soit dans l'imagerie médicale, les données moléculaires génomiques ou les données d'études cliniques."Ces données étant dans des bases éparpillées, recourir à l'intelligence artificielle est un moyen de les faire communiquer entre elles", tout en gardant la "souveraineté" sur ces données, a expliqué le PDG de l'Inserm Yves Lévy lors d'une conférence de presse dans les locaux d'Owkin à Paris.Les découvertes scientifiques susceptibles de provenir à terme de cette collaboration pourront être valorisées par l'Inserm par le biais de partenariats avec des industriels, a ajouté M. Lévy.Dans un premier temps, l'Inserm et Owkin vont définir 3-4 projets pilote de recherche commune, éventuellement en cancérologie, dans l'infectieux ou les neurosciences.A terme, l'usage de la plateforme Socrates pourrait se généraliser auprès de l'ensemble des 13.000 chercheurs de l'institut, a souhaité Gilles Wainrib, co-fondateur et directeur scientifique d'Owkin.L'Inserm est déjà engagé dans le développement de l'intelligence artificielle en santé, avec notamment 300 équipes de recherche mobilisées à cet effet.Mais ce vaste établissement public, composé de 300 laboratoires sur tout le territoire national, souhaite à présent encore accélérer dans ce domaine, alors qu'Emmanuel Macron a dévoilé la semaine dernière un plan ambitieux pour faire de la France un leader mondial de l'intelligence artificielle.Owkin est pour sa part l'une des sociétés tricolores montantes dans ce secteur. Fondée en septembre 2016, la start-up a déjà noué d'autres partenariats de recherche dans le cancer, notamment avec l'Institut Curie, ainsi qu'avec de grands groupes pharmaceutiques dont l'américain Amgen et les suisses Roche et Actelion.En janvier, Owkin a par ailleurs réalisé une première levée de fonds significative - 11 millions de dollars - pour accélérer le développement de sa technologie et ses partenariats.etb/ef/nth(©AFP / 04 avril 2018 11h23)