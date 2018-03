Intelligence artificielle: le rapport Villani rendu public mercredi

FACEBOOK

Paris - Le rapport de Cédric Villani, mathématicien et député LREM de l'Essonne, sur l'intelligence artificielle, qui doit éclairer le gouvernement sur sa stratégie en la matière, sera rendu public mercredi soir, a-t-on appris auprès de son entourage.Depuis septembre, le lauréat 2010 de la médaille Fields - le "prix Nobel des maths" - a mené une large réflexion sur l'intelligence artificielle (IA) qui, en donnant aux machines de nouvelles capacités d'analyse et d'apprentissage, promet de bouleverser la manière dont fonctionnent bon nombre d'industries et de services. Son rapport était initialement attendu jeudi.Emmanuel Macron doit dévoiler jeudi un plan pour faire de la France un champion de l'intelligence artificielle.Le chef de l'Etat accueillera mercredi soir 15 sommités mondiales du secteur, dont le Français Yann Le Cun (scientifique en chef de l'IA chez Facebook), la Japonaise Noriko Araï, qui a conçu un robot capable de réussir un examen d'entrée à l'université, ou le Britannique Demis Hassabis, fondateur de la société DeepMind rachetée par Google en 2014.Jeudi, après avoir reçu le président du géant sud-coréen Samsung, Young Sohn, Emmanuel Macron visitera un centre de recherche sur le cancer à l'Institut Curie à Paris qui est en pointe dans les nouvelles technologies de dépistage. Puis il présentera la "stratégie nationale" pour l'IA au Collège de France, où se tiendra le "Sommet de l'intelligence artificielle".ef/soe/az(©AFP / 27 mars 2018 17h32)