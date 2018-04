Internet: après Telegram, la Russie veut s'attaquer à Facebook

Facebook

Moscou - Après avoir bloqué des millions d'adresses IP utilisées pour contourner le blocage de la messagerie Telegram, l'agence russe de régulation des télécoms Roskomnadzor a annoncé mercredi son intention "d'inspecter" Facebook d'ici la fin de l'année."Nous allons inspecter cette entreprise (Facebook) avant la fin de 2018", a déclaré Alexandre Jarov, à la tête de Roskomnadzor, dans une interview publiée par le quotidien Izvestia."Un certain nombre de critères doivent être respectés, comme la localisation sur le territoire russe des bases de données des citoyens russes et l'élimination de toutes les informations interdites. Ils (à Facebook) sont déjà en retard. Si tous ces critères ou certains d'entre eux ne sont pas remplis (...), la question du blocage va évidemment se poser", a-t-il ajouté.Selon Izvestia, jusqu'à 19,4 millions d'adresses IP ont été bloquées en Russie par Roskomnadzor dans sa lutte contre la messagerie Telegram mardi après-midi, avant de redescendre à 16,4 millions en fin de journée.Les adresses ciblées avaient été utilisées pour contourner le blocage de Telegram, démarré lundi suite à une décision de justice en raison du refus de la messagerie cryptée de fournir aux services spéciaux (FSB) les clés permettant de lire les messages des utilisateurs.L'ONG de défense des droits de l'Homme Agora, dont les avocats défendent la messagerie en justice, a annoncé mercredi matin considérer des actions en justice."Nous allons rassembler tous les témoignages et les faits d'ici début mai et demander au procureur général de vérifier la légalité des actions de Roskomnadzor", a déclaré Pavel Tchikov, à la tête d'Agora, sur sa chaîne Telegram.M. Tchikov a dit s'attendre à "plusieurs dizaines de procédures et un appel collectif à la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH)"."Telegram est resté disponible pour la majorité des résidents russes", s'est de son côté réjoui Pavel Dourov, le co-fondateur de Telegram, sur son compte Twitter.Il avait auparavant appelé à la "résistance numérique", annonçant son intention d'offrir des bitcoins et des "millions de dollars" aux particuliers et aux entreprises s'employant à contourner le blocage.Fondée en 2013 par les frères Pavel et Nikolaï Dourov, créateurs auparavant du réseau social VKontakte, Telegram compte aujourd'hui 200 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 7% en Russie.apo/tbm/nm/php(©AFP / 18 avril 2018 09h32)