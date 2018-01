Internet via réseau mobile: Bouygues Telecom limite à 200 Go sa "4G Box"

Bouygues Telecom va introduire une limite de 200 gigaoctets (Go) par mois dans son offre de connexion internet via le réseau mobile "4G Box", a-t-on appris lundi auprès de l'opérateur télécoms."La très grand majorité des usages de nos clients sont de 100Go maximum, pour plus de la moitié ils sont même de moins de 60Go par mois. Avec ces 200Go, nous pouvons maintenir des usages raisonnables tout en ayant la possibilité d'étendre l'offre sur un réseau qui doit être partagé", a expliqué à l'AFP Benoît Torloting, directeur général adjoint de l'opérateur en charge des marchés professionnel et grand public.Les 4G Box utilisant le réseau mobile 4G, ses abonnés doivent en effet le partager avec les abonnés mobiles. Or, leur forfait proposait jusqu'ici des données illimitées.En cas de dépassement des 200Go par mois, les clients 4G Box verront leur débit ralenti, comme cela s'applique d'ores et déjà pour les abonnements internet mobile, a précisé l'opérateur."Nous allons également mettre en place une jauge sur l'espace client afin que chacun puisse contrôler sa consommation," a ajouté M. Torloting."Nous faisons en sorte d'étendre notre réseau mobile, avec une éligibilité à l'adresse en fonction de la couverture en intérieure et de notre couverture réseau qui atteindra les 99% de la population en fin d'année" avec la fin de la couverture réseau dans le cadre de l'accord de réseau partagé signé en 2014 avec SFR, a précisé Benoît Torloting.Cette annonce intervient tout juste un an après le lancement de la 4G Box, début 2017, première offre alors d'une connexion haut débit au domicile via la 4G.Depuis, les concurrents Orange et SFR ont également proposé un équivalent, 4G Home ou Box 4G. Ces forfaits intègrent une limite d'utilisation, à respectivement 100Go et 200Go par mois.(©AFP / 22 janvier 2018 08h30)