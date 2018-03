Interroll dégage un bénéfice record en 2017, dividende relevé

Zurich (awp) - Le groupe Interroll a bouclé 2017 sur un bénéfice net de 39,1 mio CHF, en hausse de 7,8%, le plus haut de son histoire. L'évolution de la performance opérationnelle est positive, malgré l'augmentation des coûts de recherche et développement (R&D), s'est félicité le spécialiste tessinois des solutions de convoyage vendredi dans un communiqué. Les actionnaires se verront proposer une légère augmentation de leur rétribution.Déjà publiées fin janvier, les entrées de commandes se sont étoffées de 13,0% à 458,1 mio CHF et les ventes nettes de 12,3% à 450,7 mio, portées par une progression dans l'ensemble des régions. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 1,0% par rapport à 2016 à 66,3 mio CHF, pour une marge afférente de 14,7%, en repli de 1,7 point de pourcentage.Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) accuse un recul de 1,0% à 47,4 mio CHF, mais le bénéfice net s'est enrobé de 7,8% à la faveur d'une baisse de la charge fiscale, indique le groupe de Sant'Antonino. Forte de ce résultat, l'entreprise proposera à ses actionnaires un dividende de 16,50 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, en hausse de 0,50 CHF.Si l'Ebitda a déçu les attentes les plus conservatrices, le bénéfice net en revanche a dépassé les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP. La hausse du dividende est restée en deçà des 17,30 CHF anticipés en moyenne.Pour l'exercice en cours, la direction d'Interroll se montre optimiste au vu des entrées de commandes record enregistrées en 2017, et sa situation financière solide devrait lui permettre d'investir quelque 5 mio CHF supplémentaires en R&D. L'entreprise espère ainsi renforcer durablement sa position globale.buc/jh(AWP / 23.03.2018 07h30)