Interroll: solide hausse des ventes en 2017

Zurich (awp) - Interroll a dégagé un chiffre d'affaires de 450,7 mio CHF au cours de l'exercice 2017, soit une hausse de 12,3% sur un an ou 11,3% en monnaies locales. Les entrées de commandes ont également progressé, a souligné lundi le fabricant de systèmes de convoyage, se référant à des chiffres préliminaires non audités.Les entrées de commandes ont bondi de 13,0% sur un an à 458,1 mio CHF. En monnaies locales, la progression est de 12%. La région Americas a enregistré la croissance la plus solide avec 21,1%.Les ventes dépassent légèrement les prévisions du consensus AWP, qui s'était établi à 447,6 mio CHF.Tant les ventes que les entrées de commandes ont atteint un niveau historique, se félicite Interroll. Le quatrième trimestre a été particulièrement solide, notamment grâce au groupe de produits "Drives" et "Conveyors & Sorters"."Les marchés d'Interroll se développe bien à l'international", a confirmé Daniel Bättig, directeur financier, cité dans le communiqué.Les résultats détaillés seront présentés le 23 mars 2018.ol/jh(AWP / 22.01.2018 08h30)