Interroll: solide hausse des ventes en 2017

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - Interroll a dégagé un chiffre d'affaires de 450,7 mio CHF au cours de l'exercice 2017, soit une hausse de 12,3% sur un an ou 11,3% en monnaies locales. Les entrées de commandes ont également progressé, a souligné lundi le fabricant de systèmes de convoyage, se référant à des chiffres préliminaires non audités.Les entrées de commandes ont bondi de 13,0% sur un an à 458,1 mio CHF. En monnaies locales, la progression est de 12%. La région Amériques a enregistré la croissance la plus marquée avec 21,1%.Les ventes dépassent légèrement les prévisions du consensus AWP, qui s'était établi à 447,6 mio CHF.Tant les ventes que les entrées de commandes ont atteint un niveau historique, se félicite Interroll. Le quatrième trimestre a été particulièrement solide, notamment grâce au groupe de produits "Drives" et "Conveyors & Sorters"."Les marchés d'Interroll se développent bien à l'international", a confirmé le directeur financier (CFO) Daniel Bättig, cité dans le communiqué."Interroll continue de prouver que sa stratégie de croissance fonctionne avec une nouvelle performance record", souligne Vontobel dans un commentaire. Les analystes s'attendent à une marge opérationnelle (Ebit) solide malgré des dépenses de recherche et développement en hausse et des coûts liés au site de Kronau.De son côté, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) craint que les investissements consentis n'empêchent un bond de la rentabilité, du moins à court terme. Grâce à la dicipline déployée par la direction en matière d'allocation du capital, ainsi qu'à un environnement porteur, le titre devrait continuer à surperformer le marché.Peu après l'ouverture, la nominative Interroll prenait 0,9% à 1534 CHF.Les résultats détaillés seront présentés le 23 mars 2018.ol/jh/buc(AWP / 22.01.2018 09h30)