Interroll: solides résultats 2017, le titre marque un plus-haut historique

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Le fabricant de systèmes de convoyage Interroll a vu son chiffre d'affaires et les entrées de commandes atteindre des niveaux inédits en 2017, selon des résultats préliminaires non audités publiés lundi. Le deuxième semestre a enregistré une performance supérieure à celle du premier, a souligné à AWP le directeur financier Daniel Bättig. La nouvelle était chaudement accueillie par les investisseurs, l'action ayant marqué un plus-haut historique."Toutes les régions ont contribué à la croissance, qui a aussi progressé en comparaison trimestrielle", a souligné M. Bättig. La marche des affaires a connu une évolution saisonnière avec de solides entrées de commandes au premier semestre ainsi que des livraisons et des activités de service nombreuses au second.Aucun signe d'affaiblissement de la demande n'est apparu. Le groupe souhaite grandir sur les segments du commerce en ligne, des aéroports, du stockage ainsi que de l'agroalimentaire et des usines intelligentes.Interroll a dégagé un chiffre d'affaires de 450,7 mio CHF sur l'exercice 2017, une hausse de 12,3% sur un an ou 11,3% en monnaies locales. Les ventes dépassent de peu les prévisions du consensus AWP, qui s'était établi à 447,6 mio.Les entrées de commandes ont bondi de 13,0% sur un an à 458,1 mio CHF. En monnaies locales, la progression est de 12%.Le quatrième trimestre a été particulièrement solide, notamment grâce aux ventes des produits "Drives" (+19% sur un an) et "Conveyors & Sorters" (+18%). La région Amériques a enregistré la croissance la plus marquée avec 21,1% d'entrées de commandes supplémentaires.RENTABILITÉ EN QUESTIONLa société avait annoncé des investissements supplémentaires de 5 mio CHF pour les années 2017 et 2018 afin d'étendre ses activités et de soutenir les activités de recherche et développement. "Cela freine les espoirs de bénéfices des analystes", concède M. Bättig. "Le résultat a enregistré une amélioration au deuxième semestre par rapport au premier", ajoute le directeur sans fournir de précision supplémentaire quant à l'évolution du bénéfice."Interroll continue de prouver que sa stratégie de croissance fonctionne avec une nouvelle performance record", souligne Vontobel dans un commentaire. Les analystes s'attendent à une marge opérationnelle (Ebit) solide malgré des dépenses de recherche et développement en hausse et des coûts liés au site de Kronau.De son côté, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) craint que les investissements consentis n'empêchent un bond de la rentabilité, du moins à court terme. Grâce à la discipline déployée par la direction en matière d'allocation du capital, ainsi qu'à un environnement porteur, le titre devrait continuer à surperformer le marché.A la Bourse, l'action Interroll a fini en hausse de 3,8% à 1578,00 CHF, nouveau plus haut historique. Le SPI a gagné 0,14%.Les résultats détaillés seront présentés le 23 mars.ol/jh/buc/al(AWP / 22.01.2018 17h48)