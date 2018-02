Intershop: bénéfice 2017 en hausse, dividende relevé de 10%

Zurich (awp) - La société immobilière Intershop a bouclé l'exercice 2017 sur un bénéfice net en hausse de 6,7% à 63,5 mio CHF. Au cours de l'année écoulée, le groupe zurichois s'est concentré sur le développement de son propre portefeuille, en l'absence d'opportunités d'acquisition "suffisamment intéressantes", explique une lettre aux actionnaires publiée mercredi.Les actionnaires se verront gratifier d'un dividende de 22 CHF au titre de l'exercice écoulé, après 20 CHF pour 2016.Le produit net des immeubles a progressé de 5,6% à 79,3 mio CHF. Le résultat issu des activités de vente, y compris les promotions, a plus que doublé, à 9,9 mio, alors que celui des revalorisations d'immeubles a connu une hausse plus modeste pour s'établir à 4,2 mio. Le résultat avant intérêts et impôts (ebit) a bondi de 14,0% à 84,8 mio CHF.Malgré une situation qualifiée de "très difficile" sur le marché locatif, en particulier dans le segment des surfaces commerciales, Intershop se félicite d'avoir pu ramener le taux de vacance de ses immeubles de rendement à 11,0%, contre 11,3% à la clôture de l'exercice précédent.La direction du groupe se dit optimiste pour l'exercice en cours. Toutefois, la vente d'immeubles devrait se traduire par un recul de plus de 1 mio CHF des revenus locatifs, qu'Intershop espère compenser moyennant une réduction de 0,5 à 1,0 point de pourcentage (pp) du taux de vacance.Le groupe s'attend également à une charge d'intérêts supplémentaire d'au moins 1 mio CHF. La vente du projet immobilier "eden 7", dont la livraison est prévue au 2e trimestre, devrait générer un bénéfice avant impôts compris entre 6-9 mio CHF.buc/lk(AWP / 28.02.2018 08h10)