Intersport a augmenté ses ventes de 3,3% en 2017

Berne (awp/ats) - Intersport International Corporation (IIC) a réalisé de bonnes affaires l'an dernier. Le détaillant en vêtements et équipements de sport a vu ses revenus s'étoffer en l'espace d'un an de 3,3% à 11,5 milliards de francs. A taux de change constants, la hausse s'est inscrite à 3,8%.Sous la direction de son nouveau directeur général, Victor Duran, le groupe présent dans 45 pays s'est tout particulièrement focalisé sur son modèle numérique et ses activités de vente en ligne, explique mardi l'entreprise établie à Berne. M. Duran a repris les fonctions de Franz Julen en janvier 2017.IIC agit en en tant que société d'achats et de gestion pour le compte du groupe Intersport. A fin 2017, ce dernier recensait au total 5647 points de vente, soit 138 magasins de plus qu'un an auparavant.ats/rp(AWP / 06.02.2018 13h00)