Délai de paiement en jours (2017)



Paiement après x jours (2017)



CH



Europe



CH



Europe



B2C



27 (26)



23 (24)



30 (30)



22 (24)



B2B



28 (27)



32 (32)



34 (34)



34 (37)



Pouvoirs publics



33 (31)



34 (33)



44 (39)



40 (41)





En outre, les entreprises suisses sont également loin devant en matière de minimisation des risques en comparaison avec les autres pays européens: plus de la moitié (55%) des entreprises suisses interrogées attestent appliquer une sorte d'examen de la solvabilité. En comparaison, seule une entreprise sur quatre dans le reste de l'Europe emploie ce type de mesure de sécurité. «Pour les entreprises, il n'y a que des avantages à garder leurs risques et la croissance sous contrôle. Je sais que les défauts de paiements peuvent être minimisés lorsque l'on connaît les clients avec lesquels on fait des affaires. La pondération de la structure de la clientèle et la surveillance des informations liées à l'économie et au secteur recèlent encore du potentiel pour bien des entreprises suisses», déclare Thomas Hutter, Managing Director chez Intrum SA.Bien que 81% (-4 points) des entreprises suisses interrogées estiment toujours que les retards de paiement de leurs clients sont le plus souvent dus aux difficultés financières, 74% d'entre elles déplorent, avoir davantage de négligence ou de problèmes administratifs en général comme facteur de risque (soit une nouvelle hausse de 4 points par rapport à l'année dernière). Par ailleurs, 68% (+/- 0 point) des entreprises continuent de considérer les retards prémédités comme l'une des principales raisons de règlements dépassant les délais fixés. Après un rebond l'année dernière, les entreprises suisses tendent à permettre à la moyenne européenne de les rattraper en termes de paiement. L'année dernière, la Suisse avait payé encore plus vite que la moyenne de l'UE, avec des délais de paiement moyens comparativement plus longs. Toutefois, les deux valeurs ont de nouveau augmenté par rapport à l'année dernière, ce qui signifie : les entreprises suisses accordent des délais de paiement plus longs et sont effectivement à nouveau payées plus tardivement.Un tiers des entreprises est confronté à des difficultés financières dues à des créances acquittées en retard, et un quart des entreprises interrogées en Suisse indique subir une baisse du chiffre d'affaires. Et alors que les craintes d'une hausse des intérêts ont presque doublé, une entreprise sur cinq continue d'appréhender une croissance plus faible.Une PME suisse sur cinq part du principe que les pratiques de paiement de ses clients seront meilleures au cours des douze prochains mois qu'au moment de l'enquête. Une vision optimiste qui n'est partagée que par une entreprise sur dix chez nos voisins européens, soit moitié moins qu'en Suisse.Sept entreprises suisses sondées sur dix ont déjà accepté des délais de paiement plus longs qu'elles ne l'auraient souhaité. En particulier, selon l'étude, 27% (+8 points) des pouvoirs publics semblent avoir demandé des délais de paiement plus longs et 29% (+9 points) les ont obtenus. «Les retards et les défauts de paiement initient une spirale négative pouvant entraîner une baisse du chiffre d'affaires, des insuffisances de liquidités et par conséquent des entraves à la croissance. Les PME, la colonne vertébrale de notre tissu économique, sont les plus touchées. C'est ici qu'Intrum intervient pour améliorer la disposition des consommateurs à payer les PME», déclare M. Hutter.Les entreprises poursuivent leurs efforts pour se prémunir du risque croissant de retard et de défaut de paiement, essentiellement à l'aide de contrôles de solvabilité et de procédures de recouvrement.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne (RGPD) représente le changement le plus important de ces 20 dernières années en matière de protection des données. Il vise à harmoniser l'ensemble des lois surla protection des données en Europe. En Suisse, la commission compétente du Conseil national a divisé la révision totale des règles de protection des données en deux parties. Dans ce contexte, il est compréhensible que seules 8% des entreprises interrogées en Suisse constatent des effets sur les processus de paiement. Les entreprises suisses considèrent aussi que les effets sur leurs activités sont très faibles, qu'ils soient plutôt positifs (4%) ou plutôt négatifs (6%).La plupart des entreprises suisses sont sereines vis-à-vis des défis que l'Union européenne doit relever. Pour autant, près d'une entreprise sur huit (13%) considère toujours l'affaiblissement de l'UE plutôt comme une opportunité que comme un risque. A ce titre, la Suisse se situe en tête du classement européen (5%), juste derrière la Grande-Bretagne (25%).Cette étude se fonde sur une enquête réalisée simultanément de février à mars 2018 auprès d'environ10 000 entreprises issues de 29 pays européens. L'étude complète offre un comparatif des tendances nationales et internationales en matière de pratiques de paiement. European Payment Report Group 2018 (en anglais) European Payment Report Suisse 2018 (en français)Intrum AGMichael Loss, Head of CommunicationsTél. + 41 44 806 57 57Intrum, leader mondial des services de Credit Management, est présente dans 24 pays européens. Intrum aide les entreprises à améliorer leur cashflow et leur rentabilité à long terme, ainsi que la gestion de leur clientèle. Une partie importante de la mission d'Intrum consiste à aider les consommateurs et les entreprises à sortir de l'endettement. L'entreprise peut compter sur plus de 8 000 (CH: 280) collaborateurs engagés et dotés d'empathie qui assistent plus de 80 000 (CH: 3 000) partenaires commerciaux dans le monde. Au cours des douze mois jusqu'à fin décembre 2017, le chiffre d'affaires pro forma s'est élevé à EUR 1269 millions. Intrum a son siège social à Stockholm en Suède, et l'action Intrum est cotée à la bourse Nasdaq à Stockholm. tensid.ch / 29.05.2018 10h09)