Investis étend sa participation dans la start-up Neho de l'EPFL

Zurich (awp) - Investis a pris une participation de 28,6% du capital-actions de Neho, une start-up de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Auparavant, Investis détenait indirectement une participation minoritaire via Polytech Ventures Holding, a souligné la société immobilière cotée sur SIX lundi soir.En tout, Investis détient désormais environ 44% de Neho. En accord avec les autres actionnaires, la part pourrait être réduite à moins de 37%.Neho est actif dans le courtage immobilier et propose aux propriétaires différents services basés sur les nouvelles technologies. La société se veut une alternative bon marché aux spécialistes traditionnels du courtage.kw/ra/ol(AWP / 26.02.2018 18h36)