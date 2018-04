Investis poursuit sa stratégie digitale et prend une participation au sein de Batmaid

Batmaid est la première plateforme de réservation en Suisse pour le placement de personnel d'entretien ménager professionnel, qualifié et régional. Plus d'informations sous: www.batmaid.comPour Investis, cette participation au sein de Batmaid et le partenariat qui en découle constituent un nouvel investissement stratégique dans l'avenir.Christine Hug, Head Corporate CommunicationsTéléphone: +41 58 201 72 41, e-mail: christine.hug@investisgroup.com Laurence Bienz, Head Investor RelationsTéléphone: +41 58 201 72 42, e-mail: laurence.bienz@investisgroup.com Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l'investissement immobilier résidentiel sur l'arc lémanique et un prestataire national de services immobiliers actif dans les deux segments complémentaires Properties et Real Estate Services. Composé presque exclusivement d'immeubles d'habitation situés dans la région lémanique, le portefeuille de Properties d'Investis a été évalué à CHF 1,121 millions au 31 décembre 2017. A travers le segment Real Estate Services, des services immobiliers sont proposés sous des marques locales réputées dans toute la Suisse. Informations complémentaires: www.investisgroup.com tensid.ch / 26.04.2018 17h37)