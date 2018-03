Investis voit son bénéfice s'envoler en 2017, dividende stable

(synthèse)Zurich (awp) - La société immobilière Investis a crû en 2017 de manière organique et par acquisitions dans ses deux divisions, Propriétés et Services. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont pris l'ascenseur. Le groupe valaisan ne proposera toutefois aucune hausse du dividende. Les objectifs à moyen terme sont reconduits.L'année dernière, le bénéfice net s'est envolé de 28% sur un an à 57,6 mio CHF, indique mercredi Investis. "Après un premier semestre 2017 très réjouissant, le résultat a encore pu être amélioré de manière substantielle au second semestre", affirme Stéphane Bonvin, directeur général (CEO), cité dans le communiqué.Le groupe a pu notamment inscrire en 2017 un revenu d'impôts de 0,2 mio CHF, contre une charge fiscale de 13,6 mio l'année précédente. Ce gain s'explique par un effet positif de 10,8 mio CHF sur impôts différés lié à la mise en oeuvre en 2019 de la réforme fiscale vaudoise des entreprises.Le taux d'imposition moyen s'est fixé à 23%, à comparer au 24% de 2016. Cet indicateur devrait rester stable jusqu'à l'entrée en vigueur du Projet fiscal 17, qui doit remplacer la 3e réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), rejetée par le corps électoral suisse l'année dernière.L'assemblée générale du 20 avril devra se prononcer sur un dividende stable à 2,35 CHF par action. Le directeur financier (CFO) René Häsler a expliqué à AWP que, ces deux dernières années, Investis a largement dépassé le seuil minimal de la politique de distribution de 80% des fonds provenant de l'exploitation.Le conseil d'administration va également proposer la création d'un capital conditionnel supplémentaire de 128'000 CHF ou 1,28 mio d'actions afin d'émettre des obligations ou titres de créances convertibles.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) avant revalorisations a atteint 37,3 mio CHF, ce qui représente une progression de 30%. Le bénéfice d'exploitation (Ebit) a chuté d'un cinquième à 60,9 mio CHF, en raison de revalorisations au-dessus de la moyenne en 2016.La société basée à Crans revendique un chiffre d'affaires gonflé de 17% à 190 mio CHF.ESPOIRS DE DIVIDENDE RELEVÉ DÉÇUSLe revenu locatif s'est enrobé de 13% à 47,5 mio CHF. Sur une base comparable, c'est-à-dire sans prendre en compte les nouveaux objets, la hausse s'élève à 1,9%. Le taux de vacance a été amélioré de 0,2 point de pourcentage, à 3,5%.Les chiffres publiés par Investis manquent les prévisions du consensus AWP, qui s'attendait notamment à une hausse du dividende. Les revenus locatifs sont dans la cible.Les valorisations du portefeuille immobilier liées aux marchés ont atteint 25,0 mio CHF. A fin 2017, le parc immobilier d'Investis représentait une valeur de 1,12 mrd CHF, en hausse de 14% sur un an. Il était composé de 139 immeubles et 2508 unités d'habitation, principalement situées dans le Bassin lémanique. Le groupe a investi l'année dernière 131 mio pour l'acquisition de nouveaux biens.Dans le segment Services, l'intégration en 2017 de la société de gardiennage Hauswartprofis a permis d'accroître le chiffre d'affaires de 18 mio CHF et les effectifs de quelque 260 personnes, à 1397 employés. Le recettes de cette division ont augmenté de 8,8% à 148 mio CHF.La société valaisanne a pris des mesures pour améliorer la rentabilité de cette activité. L'Ebit a été multiplié par deux à 7,8 mio CHF, pour une marge afférente améliorée de 2,4 points à 5,3%.Pour 2018, la direction s'attend à une "hausse durable" du chiffre d'affaires dans les deux activités. Pour les services, la rentabilité devrait à nouveau augmenter.Le groupe a confirmé ses objectifs à moyen terme, à savoir un revenu locatif annualisé supérieur à 50 mio, une marge Ebit proche de 10% et un financement assuré par une dette senior non sécurisée.Les analystes s'accommodent volontiers de ces chiffres, qualifiés tantôt de "solides", tantôt de "plaisants". Les investisseurs semblaient être du même avis. A 14h10, la nominative Investis gagnait 0,3% à 62,80 CHF, à contrecourant d'un SPI en recul de 0,46%.fr/rp(AWP / 21.03.2018 14h35)