Investiture du président sierra-léonais: des blessés lors de bousculades à l'entrée du stade

Freetown - Au moins huit personnes ont été blessées samedi dans des bousculades en voulant pénétrer dans un un stade de Freetown plein à craquer où se tient la cérémonie d'investiture du nouveau président de Sierra Leone Julius Maada Bio, ont rapporté des journalistes de l'AFP.Alors que des dizaines de milliers de personnes avaient fait la queue devant le plus grand stade du pays depuis les premières heures de la matinée, des partisans de M. Bio qui craignaient de rester dehors ont tenté de pénétrer dans l'enceinte en suivant le véhicule de l'ex-président Ernest Bai Koroma.Ils ont été sévèrement repoussés par des militaires, ce qui a entraîné des bousculades et des mouvements de panique. La scène s'est répétée chaque fois qu'un invité officiel a pénétré en voiture dans le stade, selon une journaliste de l'AFP.Un correspondant de l'AFP, qui a décrit une scène "chaotique", a vu huit personnes blessées étendues sur le sol après la bousculade, à l'intérieur du stade.Un membre de la Croix-Rouge lui a indiqué qu'il y avait également "de nombreux autres blessés". Les journalistes étaient maintenus à l'intérieur du stade par les forces de l'ordre.Le nouveau président est arrivé à son tour avec 90 minutes de retard sur l'horaire prévu. Parmi les invités de marque présents figurent les présidents libérien George Weah, sénégalais Macky Sall, guinéen Alpha Condé et togolais Faure Gnassingbé.La cérémonie d'investiture a débuté peu avant 13H00 (GMT et locales) par une revue des troupes.M. Bio, un ancien militaire de 53 ans, l'a emporté lors de la présidentielle du 31 mars avec 51,81% des voix, contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara.Il avait prêté serment dans un hôtel de Freetown quelques heures seulement après l'annonce des résultats le 4 avril, marquant le retour au pouvoir du Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP) après 10 ans d'opposition.Lors de ses cinq premières semaines au pouvoir, il a suspendu les célébrations de la fête nationale, pour raison d'économies, annoncé que les fonctionnaires devraient prendre leur service à l'heure et réinstauré l'obligation de participer au nettoyage des rues une fois par mois.Devant le parlement, M. Bio a annoncé jeudi que l'enseignement primaire et secondaire serait désormais gratuit pour les Sierra-léonais à partir de septembre prochain, une promesse faite pendant sa campagne électorale pour la présidentielle.(©AFP / 12 mai 2018 14h02)