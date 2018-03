à 9h30, Restaurant Au Premier, Salon Norma/Lulu, Gare CFF, Zurich



à 14h, Siège de la Vaudoise, Place de Milan, Lausanne



Le Groupe Vaudoise Assurances

Avec un volume de primes de 1,1 milliard de francs suisses, le Groupe Vaudoise Assurances, fondé en 1895, est actif dans toute la Suisse. La Vaudoise est la seule compagnie d'assurances "toutes branches" indépendante avec siège décisionnel en Suisse romande et fait partie des 10 plus importants assureurs du marché suisse. Elle occupe quelque 1'500 collaborateurs dont une centaine d'apprenants. Les actions de la Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

Mesdames, Messieurs les représentants des médias,Mesdames, Messieurs les analystes financiers,La Direction du Groupe Vaudoise Assurances a le plaisir de vous inviter à sa conférence de presse de bilan 2017 qui aura lieu leMessieurs Philippe Hebeisen, CEO, et Jean-Daniel Laffely, CFO, commenteront la stratégie du Groupe et les résultats 2017.Nous serions ravis de pouvoir compter sur votre présence à l'une des deux conférences de presse.Nous vous remercions de bien vouloir vousvia notre .Si vous participez pour la première fois à notre conférence de presse, nous vous prions d'utiliser ce pour vous inscrire.Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.Nathalie Follonier-KehrliSecrétaire générale tensid.ch / 12.03.2018 11h26)