Invivo: la filiale Bioline lève 50 millions d'euros

Paris - Bioline, filiale d'InVivo, premier groupe agricole coopératif français, a annoncé jeudi une levée de 50 millions d'euros pour développer l'agriculture intelligente qui vise à produire durablement plus et mieux en utilisant l'innovation technologique et numérique.Cette levée de fonds sous forme d'augmentation de capital, a été réalisée auprès d'un consortium de partenaires investisseurs mené par le gestionnaires d'actifs LFPI, associé à IDIA Capital Investissement et Unigrains."Cette augmentation de capital, couplée à une capacité d'endettement accrue, doit permettre à Bioline by InVivo d'investir massivement dans les secteurs stratégiques où elle opère déjà aujourd'hui - l'agriculture digitale, le biocontrôle et l'expertise-conseil agricole - mais aussi de se positionner sur de nouveaux territoires de conquête", indique l'entreprise dans un communiqué conjoint avec ces investisseurs.Cette opération, qui avait été annoncée lors de la conférence de résultats annuels du groupe, pourrait être suivie dans les deux ans d'une deuxième levée de fonds d'un même montant.Bioline, anciennement filiale de biocontrôle (alternatives naturelles aux pesticides) rachetée au géant Syngenta, regroupe désormais les activités de semences, de produits phytosanitaires, d'agriculture numérique et de conseil agricole.ngu/ef/pan(©AFP / 05 avril 2018 10h03)