Ioulia Skripal, fille de l'ex-espion russe, a quitté l'hôpital

Londres - Ioulia Skripal a quitté l'hôpital où elle était soignée depuis son empoisonnement par un agent innervant avec son père, l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, début mars en Angleterre, a annoncé mardi l'hôpital de Salisbury (sud-ouest)."Ioulia Skripal a maintenant quitté l'hôpital", a dit Christine Blanshard, la directrice générale adjointe de l'hôpital, dans une déclaration diffusée sur les télévisions. "Ce n'est pas la fin de son traitement mais c'est une étape importante", a-t-elle ajouté."Son père a également fait de bons progrès bien qu'il se rétablisse plus lentement", a précisé la responsable. "Nous espérons qu'il pourra sortir de l'hôpital le moment venu".Selon Mme Blanshard, "les deux patients ont exceptionnellement bien répondu au traitement que nous leur avons administré".Les médecins de l'hôpital avaient annoncé vendredi que leur état de santé s'améliorait "rapidement", après leur hospitalisation en soins intensifs dans un état "critique".L'ex-agent double et sa fille avaient été retrouvés inconscients, le 4 mars, sur un banc à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), où vit l'ex-espion, qui avait fait l'objet d'un échange de prisonniers entre Moscou, Londres et Washington en 2010.La police britannique estime que les Skripal sont entrés en contact avec le poison au domicile de Sergueï.Londres accuse la Russie d'avoir empoisonné l'ex-espion et sa fille avec un agent neurotoxique de conception soviétique appelé Novitchok.L'affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou, qui nie toute implication, et les Occidentaux. Elle s'est traduite par la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates de l'Histoire.(©AFP / 10 avril 2018 09h03)