Irak: 26 morts dans un double attentat suicide au centre de Bagdad

Un double attentat suicide a fait lundi au moins 26 morts, en majorité des travailleurs journaliers, dans le centre de Bagdad, lors de la deuxième attaque de ce type dans la capitale irakienne en trois jours, selon des sources médicalesLe docteur Abdel Ghani al-Saadi, directeur général de Santé pour la partie Est de Bagdad, a fait état de "26 morts et 90 blessés"."Deux kamikazes se sont fait exploser sur la place al-Tayaran dans le centre de Bagdad", avait auparavant indiqué le général Saad Maan, porte-parole du commandement conjoint des opérations, qui réunit l'armée et la police. Il avait fait état de 16 morts.La place al-Tayaran est un important carrefour commerçant de Bagdad et un point de rassemblement pour les travailleurs journaliers qui s'y postent tôt le matin pour trouver un employeur.Elle a été visée à de nombreuses reprises par des attaques, souvent meurtrières.Un photographe de l'AFP sur place a rapporté que de nombreuses ambulances étaient sur les lieux, tandis que les forces de sécurité s'étaient déployées en nombre.L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat.En décembre, l'Irak a annoncé la "fin de la guerre" contre le groupe jihadiste État islamique (EI), chassé de la région de Bagdad et de l'ensemble des zones urbaines et peuplées qu'il contrôlait en Irak. Des cellules jihadistes sont toutefois encore actives au nord de la capitale irakienne.L'EI a commis de nombreux attentats sanglants à Bagdad et dans le reste du pays.(©AFP / 15 janvier 2018 07h16)