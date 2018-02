Irak: 27 combattants progouvernementaux tués dans un guet-apens de l'EI (communiqué)

Bagdad - Vingt-sept membres du Hachd al Chaabi, forces paramilitaires irakiennes ayant joué un rôle prépondérant contre le groupe État Islamique (EI), ont été tués dimanche dans un guet-apens tendu par des jihadistes près de Kirkouk (nord), a affirmé lundi cette organisation."Dimanche soir, une unité du Hachd al-Chaabi est tombée dans une embuscade du groupe terroriste État islamique dans la région de Hawija. Les assaillants étaient vêtus d'uniformes militaires et 27 de nos héros sont tombés en martyrs au cours des combats", a indiqué dans un communiqué cette organisation constituée en majorité de milices chiites.Cette unité, selon le communiqué, "menait depuis quelques jours des opérations pour arrêter des terroristes et démanteler des cellules dormantes dans la région Hawija".Selon un général de la police de Kirkouk, qui n'a pas voulu être identifié, la plupart des victimes ont été décapitées.Un responsable du Hachd qui a requis l'anonymat a raconté de son côté à l'AFP que les jihadistes avaient établi un poste de contrôle routier près de la ville de Hawija. Déguisés en militaires, ils ont demandé aux membres du convoi de s'arrêter, de descendre de leurs véhicules et de se mettre sur le côté de la route sous prétexte d'effectuer une fouille.Puis, ils les ont mitraillés et se sont enfuis. Les renforts sont arrivés trop tard sur les lieux pour arrêter les assaillants.Il s'agit de l'incident le plus grave depuis que les forces gouvernementales ont repris en octobre la région de Hawija, qui était le dernier bastion de l'EI dans le nord de l'Irak. Cependant, selon le Hachd, l'EI n'a pas totalement disparu et des cellules mènent depuis une guérilla latente.Le Premier ministre Haider al-Abadi a ordonné l'ouverture d'une enquête sur cet incident, selon Faleh al-Fayad, le chef du Hachd.(©AFP / 19 février 2018 12h52)