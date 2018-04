Irak: au moins 16 morts dans un attentat lors de funérailles de combattants anti-EI (responsable)

Samarra (Irak) - Au moins 16 personnes ont été tuées et quatorze blessées jeudi dans un attentat à la bombe contre des funérailles de combattants irakiens tués la veille par le groupe Etat islamique (EI), a indiqué à l'AFP l'édile de la localité du nord de l'Irak où s'est produite l'attaque.Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis une double attaque suicide ayant fait 31 morts à Bagdad le 16 janvier."Deux bombes ont explosé au moment où le cortège funéraire entrait dans le cimetière" du village d'Asdira, a expliqué Salaheddine Shaalane, le maire de cette localité sunnite située au sud d'Ach-Charqat, l'un des derniers bastions repris à l'EI dans le nord du pays."La plupart des blessés sont dans un état critique", a-t-il ajouté, laissant entendre que le bilan pourrait augmenter.Il s'agissait de funérailles de cinq combattants du Hachd al-Chaabi tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans ce même village, situé à environ 250 km au nord de Bagdad.Les unités paramilitaires du Hachd, en majorité issues de milices chiites, ont joué un rôle prépondérant dans la lutte contre l'EI comme supplétives des forces irakiennes. Elles comptent aussi des forces tribales sunnites.Tôt jeudi, un officier de police avait indiqué à l'AFP sous le couvert de l'anonymat que "cinq combattants avaient été tués et quatre autres blessés lorsque des jihadistes avaient attaqué un convoi de soldats de l'armée et de membres des unités tribales du Hachd al-Chaabi".(©AFP / 12 avril 2018 16h50)