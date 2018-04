Irak: la jihadiste française Mélina Boughedir va être rejugée pour "terrorisme"

Bagdad - La Française Mélina Boughedir, qui avait été condamnée en première instance à sept mois de prison pour "entrée illégale" en Irak, va être rejugée pour "terrorisme", selon une décision de la Cour de cassation irakienne, a affirmé mardi une source judiciaire.Son nouveau procès aura lieu le 2 mai, a précisé la source à l'AFP."En réexaminant le dossier, la Cour de cassation est arrivée à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une simple entrée illégale sur le territoire irakien car elle savait que son mari allait rejoindre Daech (acronyme en arabe du groupe État islamique) et l'a suivi en connaissance de cause", a indiqué ce responsable.La jeune femme de 27 ans risque, selon la loi irakienne, la peine capitale pour appartenance à une organisation "terroriste", même pour les non-combattants.En février, elle avait écopé d'une peine de sept mois de prison et devait initialement être expulsée vers la France.Mélina Boughedir a été arrêtée durant l'été 2017 à Mossoul, ancienne "capitale" irakienne de l'EI dans le nord, avec ses quatre enfants, dont trois ont depuis été rapatriés.Une autre jihadiste française, Djamila Boutoutaou, a été condamnée le 17 avril à la prison à perpétuité pour appartenance à l'EI par la Cour pénale centrale de Bagdad, devant laquelle elle a plaidé avoir été dupée par son mari.Sept Turques ont par ailleurs été condamnées à mort mardi, et cinq Azéries ont écopé de la même peine capitale la veille. Les ressortissantes de ces deux pays représentent les deux plus importants contingents de jihadistes étrangères condamnées en Irak.Depuis le début de l'année, plus de 280 jihadistes étrangères ont été condamnées à mort où à la prison à vie par les tribunaux de Bagdad, a indiqué à l'AFP une source judiciaire.(©AFP / 24 avril 2018 13h33)