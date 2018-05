Irak: ouverture du scrutin pour les 1ères législatives depuis la victoire sur l'EI

Bagdad - Le scrutin s'est ouvert samedi matin en Irak pour les premières législatives depuis la victoire sur le groupe Etat islamique (EI), ont constaté des journalistes de l'AFP.Près de 24,5 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote qui seront ouverts jusqu'à 18H00 (15H00 GMT) pour élire un nouveau Parlement, dont la tâche principale sera de superviser la reconstruction d'un pays en lambeaux après trois ans de guerre contre les jihadistes.Un représentant de la commission électorale avait annoncé dans un premier temps que la fermeture des bureaux était prévue à 19H00.Pour des raisons de sécurité --et alors que l'EI a récemment menacé électeurs et centres de vote--, 900.000 policiers et soldats sont en alerte dans le pays.Dans différents quartiers de Bagdad, la police bloquait les rues menant aux bureaux de vote tandis que la capitale, habituellement embouteillée, était déserte, car la circulation y est interdite.A Mossoul, l'ancienne "capitale" irakienne de l'EI dans le nord du pays, les bureaux ont également ouvert dans des écoles.Le scrutin doit départager 87 listes dans les 18 gouvernorats du pays. Les 329 sièges de députés seront attribués proportionnellement au nombre de voix et les candidats élus en fonction de leur position sur les listes.(©AFP / 12 mai 2018 04h34)