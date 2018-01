Iran: 450 arrestations à Téhéran depuis samedi (responsable)

Quelque 450 personnes ont été arrêtées depuis samedi à Téhéran, moins touchée que les petites villes iraniennes par l'actuel mouvement de protestation contre les difficultés économiques et le pouvoir, a indiqué mardi un responsable."Deux cent personnes ont été arrêtées samedi, 150 dimanche et environ 100 lundi", a déclaré le sous-préfet de Téhéran, Ali-Asghar Nasserbakht, à l'agence Ilna, proche des réformateurs.Ces trois derniers jours, seuls quelques centaines de personnes ont tenté de manifester dans la capitale alors que de nombreuses villes de province ont connu des violences depuis le début des protestations, jeudi à Machhad (nord-est), deuxième ville du pays."Nous estimons que la situation à Téhéran est plus calme que les jours précédents. Déjà hier (lundi), c'était plus calme que les jours d'avant", a déclaré M. Nasserbakht.Il a ajouté qu'aucune demande n'avait été faite à la base Sarollah des Gardiens de la révolution, chargée de la sécurité de la capitale en cas de troubles, pour intervenir, précisant que seules les forces de l'ordre intervenaient pour le moment à Téhéran."Nous ne permettrons en aucune manière que l'insécurité continue à Téhéran", a toutefois déclaré le général Esmaïl Kossari, le numéro deux de la base Sarollah, selon la télévision d'Etat. "Si cela devait continuer, les responsables prendront des décisions pour en finir".(©AFP / 02 janvier 2018 09h43)